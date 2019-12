Ultimo appuntamento, oggi, con Dona, i Mercatini di Natale, che costituiscono la proposta della Pro Loco Lugo per questo periodo di feste per i lughesi e i visitatori della città. Il buon riscontro di presenze e di pubblico nelle precedenti giornate – Dona è iniziato il 1° dicembre ed è poi proseguito nel weekend del 7 e 8 dicembre e poi sabato scorso, 14 dicembre – è il premio più bello per il grande sforzo organizzativo prodotto dai volontari della Pro Loco e per il lavoro degli espositori che con le loro bancarelle non hanno esitato a occupare gli spazi previsti sotto le logge del Pavaglione.

E’ un’altra occasione per chi ancora non ha provveduto a fare i regali o per chi deve terminare di farli, per trovare idee, spunti, ispirazioni potendo scegliere tra hobbismo, artigianato artistico e tipico, ceramica, giocattoli, cesti natalizi di prodotti dell’enogastronomia del territorio, oggettistica varia.

Con l’avvicinarsi del Natale, questa ultima giornata di mercatini, che saranno aperti dalle 10 alle 19, è atteso l’arrivo di Babbo Natale che nel pomeriggio distribuirà cioccolatini e dolcetti per tutti mentre l’atmosfera natalizia sarà sublimata dall’allestimento in piazza Trisi di un presepe vivente, con finalità di raccolta fondi.

Come nelle precedenti giornate, saranno in funzione in piazza Martiri la Giostra di Natale e sotto il grande albero la Pista del ghiaccio.

Esaurita l’edizione 2019 di Dona, giusto il tempo di festeggiare con le rispettive famiglie il natale e poi i volontari della Pro Loco torneranno a mettersi al lavoro per regalare alla città di Lugo, il prossimo 20 gennaio, uno straordinario evento, un omaggio a Federico Fellini nel centenario della sua nascita.

Sotto l’egida del Maestro Giuseppe Montanari, già messosi in luce per l’abile regia organizzativa della mostra dedicata a Rossini, la Pro Loco celebra il regista riminese con un incontro, nel salone della Rocca Estense, alle 18, in cui il professor Gianfranco Angelucci, sceneggiatore dei film del maestro, intratterrà il pubblico proponendo numerose sequenze di film diretti da Fellini.