Martedì 2 dicembre sarà riasfaltata via Provinciale Cotignola a Lugo, nel tratto compreso tra via Alberico e via Cavatorta.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, il tratto interessato sarà chiuso al transito veicolare e ciclabile dalle 6 alle 16, mentre l’accesso ai residenti sarà sempre garantito.

Nei giorni successivi, mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre, proseguiranno gli interventi con il rifacimento dei marciapiedi in via Mastrorilli (lato nord) e in via Umbria (lato sud).

I lavori, affidati alla ditta Perini Costruzioni di Forlimpopoli per un importo di 102.510 euro, rientrano nell’appalto per la manutenzione straordinaria delle strade comunali per l’anno 2025.