Il Comune di Lugo, in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e la Pro Loco, lancia una nuova iniziativa che ha l’obiettivo di promuovere la cultura del verde, avvicinando i cittadini al mondo del giardinaggio e dell’orticoltura. Il «World Café sull’Orticoltura» nasce come percorso formativo dedicato alla conoscenza e alla pratica della coltivazione sostenibile. Caratteristica degli incontri sarà l’informalità, per fare in modo che gli appassionati dell’orticoltura biologica e sostenibile possano condividere esperienze, consigli e saperi.

«Un’attenzione particolare sarà dedicata alla sostenibilità ambientale – spiega l’assessore ai Servizi Ambientali Mauro Marchiani -. È un tema sempre più centrale nella gestione degli spazi verdi, a partire dagli orti comunali di Lugo, ai cui concessionari l’iniziativa si rivolge in modo particolare, ma vogliamo coinvolgere anche esperti, coltivatori locali e studenti delle scuole secondarie, oltre alle persone curiose di approfondire questo campo della conoscenza, legato a doppio filo ai temi ecologici».

Per venire incontro alle esigenze di tutti, il World Café sull’Orticoltura partirà con una serie di incontri preparatori, in programma martedì 4 e 11 marzo in due orari alternativi, dalle 16.30 alle 18.30 e dalle 20.30 alle 22.30, presso la sala Baracca del Comune di Lugo, in piazza dei Martiri 1. Per partecipare agli incontri è necessario prenotarsi tramite la piattaforma Eventbrite, accedendovi attraverso il sito del Comune di Lugo, dalla sezione «Vivere il Comune» e poi «Eventi» e «World Café sull’Orticoltura».

Dopo avere raccolto le adesioni e le esigenze dei partecipanti in questi incontri propedeutici, saranno definiti gli orari dei cinque appuntamenti in calendario. Si partirà martedì 18 marzo approfondendo «Il terreno: lavorazione, caratteristiche, rinvaso, tipi di terra, concimi e tecniche di coltivazione». Venerdì 21 marzo il tema sarà «L’irrigazione: impianto idrico, metodi di irrigazione e tempistiche ottimali», venerdì 28 marzo «La concimazione e il compostaggio: tecniche per una fertilizzazione efficace e sostenibile», martedì 1 aprile si parlerà de «La potatura delle piante e delle radici: cenni di botanica, riconoscimento delle piante da orto e da fiore, tecniche di allevamento per ottimizzare produzione e fioritura», per chiudere il ciclo di incontri martedì 8 aprile con «S.O.S. malattie delle piante: riconoscimento delle principali patologie, consigli per i migliori rimedi e trattamenti preventivi e curativi».