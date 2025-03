Nelle giornate di giovedì 20 e venerdì 21 marzo, dalle 8 alle 18, sarà chiusa la circolazione a Lugo in via Risorgimento nel tratto compreso tra via della Libertà e via Pisacane, per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione alle infrastrutture telefoniche.

Nelle due giornate saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità: il divieto di circolazione in via Risorgimento dall’incrocio con via della Libertà a via Pisacane; l’obbligo per chi percorre via della Libertà di proseguire diritto o di svoltare a sinistra all’incrocio con via Risorgimento; l’obbligo per chi percorre via Risorgimento di svoltare a sinistra all’incrocio con via della Libertà.

Sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Risorgimento dal civico 3 al civico 9.