Nella giornata di giovedì 12 febbraio saranno apportate delle modifiche alla viabilità in via Mariotti, per consentire ai tecnici di Hera di realizzare lavori stradali resisi necessari a causa di alcune fughe d’acqua. Nello specifico, dalle 7.30 alle 18 sarà vietato l’ingresso in via Mariotti dalle piazze Garibaldi e Primo Maggio e verrà chiusa la circolazione stradale nel tratto che va dall’intersezione con piazza Garibaldi e piazza Primo Maggio fino al vicolo Brignani. Sarà inoltre istituito, negli stessi orari, il divieto di sosta con rimozione in piazza Garibaldi, dal civico 2 al civico 30.

Lo svolgimento dei lavori è legato alle condizioni meteo: in caso di maltempo, l’orario di inizio dell’intervento sarà posticipato. In caso di imprevisti in fase esecutiva, il cantiere potrebbe protrarsi nella giornata di venerdì 13, con la stessa modalità e la medesima fascia oraria.