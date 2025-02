Giovedì 20 febbraio dalle 7 alle 18 via Manfredi a Lugo resterà chiusa al traffico nel tratto compreso tra piazzale Cavina e largo Calderoni per consentire lavori di trasloco.

Sarà inoltre in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata dal civico 39 al 41.

Per ridurre i disagi alla viabilità sarà istituito un doppio senso di circolazione in via Manfredi nel tratto compreso tra via Magnapassi e largo Calderoni, con cartello di strada senza uscita posto all’incrocio con la via Magnapassi. Quindi i veicoli che sopraggiungono dalla farmacia Rossi e che si debbano recare presso le attività in via Manfredi, possono proseguire diritto in via Manfredi fino all’intersezione con Largo Calderoni e poi uscire nuovamente da quel tratto di strada.

Chi percorre vicolo Savonarola avrà l’obbligo di svoltare a destra in via Fratelli Ferrucci che, per l’occasione, non sarà a Ztl; infine, i veicoli che parcheggiano in piazzale Cavina dovranno uscire utilizzando via Fratelli Ferrucci.