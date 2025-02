Martedì 4 marzo dalle 7.30 alle 18 via Manfredi a Lugo resterà chiusa al traffico nel tratto compreso tra piazzale Cavina e largo Calderoni per consentire lavori di trasloco.

Sarà inoltre in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata dal civico 39 al 43.

Per ridurre i disagi alla viabilità saranno istituiti: un doppio senso di circolazione divieto di circolazione in via Manfredi nel tratto compreso tra piazzale Cavina e largo Calderoni; il doppio senso di marcia in via Manfredi nel tratto compreso tra largo Calderoni e il civico 4 di via Manfredi; l’obbligo per i veicoli che percorrono vicolo Savonarola nell’unico senso di marcia consentito di svoltare a destra in via Fratelli Ferrucci; l’obbligo per i veicoli che utilizzano il parcheggio in piazzale Cavina di immettersi in via Fratelli Ferrucci terminata la sosta.