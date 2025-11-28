Nelle giornate di lunedì 1 e martedì 2 dicembre saranno apportate delle modifiche alla viabilità in via Magnapassi e in piazza Baracca a Lugo, per consentire l’installazione di luminarie presso la farmacia Rossi.

Lunedì 1 dicembre dalle 7.30 alle 19 sarà istituito il divieto di transito in via Magnapassi (da via Manfredi a via F.lli Ferrucci) e l’obbligo per i veicoli che percorrono via Manfredi di proseguire diritto giunti all’intersezione con via Magnapassi.

In piazza Baracca sarà invertita la direzione del senso unico, con direzione di marcia da via Manfredi a via Matteotti, e sarà pertanto vietato l’accesso ai veicoli che giungono in piazza Baracca da via Matteotti e largo Relencini.

Nelle pertinenze dei lavori saranno istituiti i divieti di sosta con rimozione forzata.

Martedì 2 dicembre, sempre dalle 7.30 alle 19, sarà istituito il divieto di transito in piazza Barcca, da via Manfredi a via Matteotti, e l’obbligo per i veicoli che percorrono via Matteotti di proseguire diritti giunti all’intersezione con piazza Baracca. Inoltre sarà in vigore il divieto d’accesso, sempre in piazza Baracca, per i veicoli che provengono da largo Relencini, con l’obbligo di svoltare a sinistra, giunti all’intersezione con via Della Libertà.

La durata dei lavori è strettamente legata alle condizioni meteo: in caso di termine anticipato, la circolazione sarà ripristinata prima degli orari indicati.