Prosegue a cadenza mensile l’iniziativa “Una giornata da raccontare”, organizzata da Auser Lugo: il progetto che consiste nel coinvolgimento attivo della popolazione anziana in condizione di solitudine (o comunque di persone in condizioni di marginalità sociale), a iniziative culturali, ludiche e celebrative organizzate dal Comune di Lugo e ad altri eventi significativi per la comunità. La partecipazione agli eventi sarà agevolata dalla messa a disposizione dei mezzi Auser per coloro che hanno difficoltà a spostarsi autonomamente.

Il prossimo appuntamento è in programma nella mattina di martedì 23 settembre, a partire dalle ore 10.30: si tratta della visita guidata alla Rocca Estense di Lugo a cura di Massimiliano Fabbri, Direttore del Museo Baracca e delle attività espositive del Comune di Lugo. Il ritrovo è in Piazza Martiri 1.

La Rocca Estense di Lugo rappresenta un’importante testimonianza nel campo dell’architettura fortificata che, particolarmente in Romagna, caratterizzò la formazione dei centri urbani a partire dal basso medioevo. Il periodo più significativo per lo sviluppo della fortificazione corrisponde comunque alla dominazione estense (1437 – 1598) durante la quale i connotati dell’apparato difensivo vennero profondamente modificati.