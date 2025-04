Venerdì 11 aprile, alle ore 21 nella Sala Conferenze dell’Hotel Ala d’Oro lo scrittore e critico letterario Marco Belpoliti presenterà al Caffè Letterario di Lugo il suo libro “Nord, Nord” edito da Einaudi. La serata, ad ingresso libero, sarà introdotta da Stefano Bon e terminerà con il consueto brindisi offerto dalle Cantine Cevico.

Da quando è andato a vivere nel Nord del Nord, abbandonando la pianura emiliano-romagnola, Marco Belpoliti è affascinato dal mistero di quel luogo, insieme concreto e sfuggente. E come già in Pianura, piú che nel raggiungimento di una meta, il senso del suo vagabondare sta negli incontri avvenuti lungo la strada. È nello scambio intellettuale e umano con fotografi, artisti e scrittori amici veri e propri spiriti-guida che Belpoliti individua il suo Nord, la sua bussola sentimentale e poetica.

Marco Belpoliti insegna all’Università di Bergamo. Tra i suoi libri: L’occhio di Calvino (Einaudi 1996 e 2006), Settanta (Einaudi 2001 e 2010), Il corpo del Capo (Guanda 2009 e 2018), Pasolini in salsa piccante (Guanda 2010), Camera straniera. Alberto Giacometti e lo spazio (Johan & Levi 2012), L’età dell’estremismo (Guanda 2014), Primo Levi di fronte e di profilo (Guanda 2016). Ha curato per Einaudi l’edizione delle Opere di Primo Levi; per Quodlibet dirige con Elio Grazioli la rivista “Riga”. Collabora con “la Repubblica” e “L’Espresso”

La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi, con il patrocinio del Comune di Lugo. Tutti gli incontri sono offerti gratuitamente al pubblico (escluse le serate conviviali). Il programma completo è disponibile sul sito http://caffeletterariolugo.blogspot.it.