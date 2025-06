La città di Lugo e il museo «Francesco Baracca», in occasione del 107esimo anniversario della morte di Francesco Baracca, propongono un programma di celebrazioni e appuntamenti che si articola in cinque giornate, da lunedì 16 a venerdì 21 giugno, con il coinvolgimento dell’Aeronautica Militare, della Regione Emilia Romagna, del Motoclub e dell’Aeroclub Francesco Baracca, della Squadriglia del Grifo, dell’associazione Arma Aeronautica Lugo, di Unici, Auser ed eccezionalmente dell’Emilia Romagna Festival.

Il cavaliere dei cieli è morto il 19 giugno del 1918 a Nervesa. Il suo aereo venne abbattuto durante la Battaglia del Solstizio. Baracca aveva trent’anni. Il ricordo della sua scomparsa prematura è diventato nel tempo non soltanto un doveroso appuntamento istituzionale, ma anche un sentito e commosso omaggio della città al suo illustre concittadino, pioniere del volo e asso degli assi.

Incontri e presentazioni di libri a carattere storico domineranno le prime giornate del programma. In particolare, lunedì 16 giugno alle 21 nel salone estense della rocca Giovanni Martines Augusti presenterà, insieme al direttore del museo Baracca Massimiliano Fabbri, il libro Gino Augusti. L’Arditissimo Conte. La biografia è un ritratto inedito di una poliedrica personalità del primo Novecento italiano, che abitava in quello che oggi è conosciuto come il «Palazzo dalle 100 finestre». Da qui sono passati Churchill, D’Annunzio, Hemingway, Balbo e anche Francesco Baracca, del quale Gino Agusti fu amico fin dalla giovinezza, avendo frequentato insieme a lui il collegio dei Padri Scolopi. Nel corso della «Battaglia del Solstizio» in cui Baracca perse la vita, il conte Augusti resistette ai tentativi di sfondamento verso Treviso degli austroungarici.

Martedì 17 giugno, alle 18 nella sala Baracca della rocca sarà presentato il libro Disegnando infiniti cerchi nel cielo. In volo con Alessandro Marchetti Ingegnere Aeronautico di Piero Manciocchi con i disegni di Paolo Spadot. Il volume ripercorre la vita di un ingegnere e pioniere dell’aeronautica, che ha legato il suo nome a tanti aerei leggendarti tra cui l’S.M 79 Sparviero, forse il più famoso aereo italiano della seconda guerra mondiale. La presentazione sarà condotta da Giulia Garuffi, curatrice del museo Baracca.

Nella giornata di mercoledì 18 giugno alle 18, nel salone estense della rocca, Stefano Lugli presenterà, insieme a Paolo Varriale, il suo libro Francesco Baracca, l’ultima battaglia. Questa nuova indagine sulla battaglia cui l’asso dell’aviazione perse la vita prova a rispondere ai molti dubbi che rimangono sulla dinamica dell’abbattimento dell’aereo di Baracca grazie a un complesso approccio multidisciplinare che ha impiegato triangolazioni topografiche e altre metodologie innovative per ricostruire con precisione gli eventi.

Le celebrazioni ufficiali del 107esimo anniversario della morte di Francesco Baracca partiranno giovedì 19 giugno alle 18 in piazza Baracca, con la cerimonia di deposizione della corona alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica. Alle 20.30 sarà consegnato il premio Baracca – Città di Lugo al colonnello astronauta Walter Villadei.

Mezz’ora più tardi, alle 21.30 in piazza Baracca andrà in scena lo spettacolo di anteprima del cartellone 2025 dell’Emilia Romagna Festival: Il Piccolo Principe. In occasione dell’anniversario della morte di Francesco Baracca. La lettura scenica del capolavoro Antoine de Saint-Exupérie avrà come interprete Vanessa Gravina, accompagnata al pianoforte da Corrado de Bernart che suonerà musiche di Luis Bacalov, Michael Nyman, Philip Glass ed Erik Satie.

Lo spettacolo ha un biglietto di ingresso di 5 euro per gli adulti; 1 euro fino a 10 anni. Biglietti disponibili anche sul circuito Vivaticket.

Venerdì 20 giugno alle 18.30 prenderà il via da piazza Baracca il corteo organizzato dal moto club Francesco Baracca che prevede la deposizione delle corone al Monumento di Rambelli, e poi al museo e alla tomba dell’aviatore.

In occasione del 107esimo anniversario della morte dell’asso dell’aviazione, nella giornata di giovedì 19 giugno il museo Baracca (in via Baracca 65) sarà aperto con ingresso gratuito dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, orari di apertura nelle giornate da martedì a domenica.

Nella giornata di sabato 21 giugno alle 10 Giulia Garuffi condurrà una visita guidata al museo Baracca, al monumento di Domenico Rambelli e anche alla mostra «Le Figlie di Icaro», allestita fino al 22 giugno al Palazzo Cassa di risparmio della Fondazione del Monte e dedicata alla donne protagoniste della storia passata e presente dell’aviazione. La partecipazione alla visita guidata è gratuita, con il biglietto del museo Baracca.

La mostra «Le Figlie di Icaro», a ingresso gratuito, è visitabile il giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30; il sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30.