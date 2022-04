Pubblichiamo la lettera aperta di un lettore che si rivolge ad Hera per il calendario non rispettato della raccolta differenziata evidenziando che il progetto “di raccolta differenziata” non funziona se Hera non rispetta le tempistiche.

“In relazione alle tempiste della raccolta differenziata, come previste dal calendario business da voi fornito, devo sottolineare la mancanza sistematica nella raccolta del cartone/carta.

Nello specifico da quando abbiamo cominciato tale nuova organizzazione, ho dovuto chiamare ogni volta per far recuperare il cartone e la carta.

Sostanzialmente dal 28 di marzo ho già chiamato 4 volte per segnalare tale mancanza.

Fatto sta che oggi nessuno è passato, nonostante 2 segnalazione da parte mia, e fuori dal mio negozio il bidone con il cartone è completamente pieno.

Non posso evidentemente andare avanti così, sperando che qualcuno passi.

Ritengo che se si vuol che i cittadini e le aziende rispettino e cerchino di fare il massimo per ottimizzare il progetto “di raccolta differenziata”, si debba altresì mantenere quanto previsto dal regolamento da voi emanato, senza andare a gravare sulle spalle dei fruitori del servizio, altrimenti salta tutto!”

Simone Torchi