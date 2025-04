Giovedì 19 giugno in piazza Baracca a Lugo andrà in scena un grande evento con una molteplicità di significati. L’Emilia Romagna Festival inaugurerà il suo cartellone estivo proprio a Lugo, in una data scelta tutt’altro che a caso: il 19 giugno è infatti l’anniversario della morte di Francesco Baracca, al quale è intitolata la piazza sulla quale si terrà la prima assoluta della lettura scenica de Il piccolo principe con l’attrice Vanessa Gravina accompagnata al pianoforte da Corrado De Bernart, che eseguirà musiche di Luis Bacalov, Michael Nyman, Philip Glass ed Erik Satie.

Il capolavoro letterario di Antoine de Saint-Exupérie si apre proprio con l’incontro del Piccolo principe con un pilota di aeroplani. La storia dell’amicizia tra i due verrà raccontata non solo dalle parole di Vanessa Gravina ma anche per tramite delle composizioni di una serie di autori che hanno segnato il corso musicale del Novecento, a dare conto dell’importanza anche della musica – oltre che dell’Asso del’avviazione – per una città come Lugo, che ha dato i natali a Francesco Balilla Pratella e dove Gioacchino Rossini ha vissuto anni formativi determinanti.

L’allestimento scenico sotto l’ala di Baracca progettata da Domenico Rambelli renderà ancora più unico l’evento.

L’Emilia Romagna Festival farà tappa in Bassa Romagna anche in altre quattro date. Lunedì 18 agosto alla rocca di Bagnara Tommaso Rossi e Enrico Baiano si cimenteranno nelle sonate per flauto e basso continuo di Händel, mentre nel giardino della biblioteca di Alfonsine mercoledì 20 agosto il giovane pianista Giancarlo Grande sarà protagonista di una serata dedicata al ricordo di Paola Bruni. Sempre ad Alfonsine mercoledì 27 agosto sarà protagonista il gruppo Inside Sax con la sua «Suite italiana» e poi l’Emilia Romagna Festival tornerà alla rocca di Bagnara, martedì 2 settembre, con Alessia Cavuoti e Morgana Rudan e il loro viaggio musicale nei salotti francesi dell’Ottocento.

In occasione dei concerti di Bagnara, il museo Mascagni sarà aperto al pubblico e visitabile con guida.