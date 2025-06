Giovedì 19 giugno la città di Lugo celebra il 107esimo anniversario della morte di Francesco Baracca con la cerimonia di deposizione della corona alla presenza del Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, alle 18, la consegna del premio Baracca al colonnello astronauta Walter Villadei alle 20.30 e lo spettacolo dell’Emilia Romagna Festival «Il Piccolo Principe» alle 21.30.

Tutti questi eventi si terranno in piazza Baracca e necessiteranno di provvisorie modifiche alla viabilità della zona, con divieto di circolazione e di sosta. In particolare, dalle 19.30 ci sarà il divieto di sosta in corso Matteotti e dalle 20 alle 23.30 sempre corso Matteotti sarà chiuso con transenna all’altezza di via Pisacane con obbligo di svolta a destra; corso Matteotti resterà chiuso al traffico fino a via Manfredi. Negli stessi orari, saranno inoltre chiusi i tratti di via della Libertà e largo Relencini tra piazza Baracca e via Risorgimento / piazza Garibaldi.

Infine, già dalle 18 non saranno autorizzate attività rumorose (musica e simili) in prossimità di piazza Baracca.