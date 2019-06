Per consentire i lavori di asfaltatura del passaggio a livello di via Piano Caricatore, a Lugo, la via in corrispondenza del passaggio a livello sarà chiusa dalle 22 di lunedì 24 giugno alle 6 di martedì 25 giugno e dalle 22 del 25 giugno alle 6 di mercoledì 26 giugno.

Successivamente, la medesima chiusura avverrà dalle 22 di martedì 2 luglio alle 18 di venerdì 12 luglio per consentire il proseguimento dei lavori.

Durante tali orari sarà in vigore anche un divieto di sosta con rimozione coatta in via Piano Caricatore nel tratto compreso tra il passaggio livello e viale Masi.