Dalle 7.30 di lunedì 10 novembre alle 18 di sabato 15 un cantiere di Hera-Acqua per il rifacimento della linea dell’acquedotto lungo viale De Brozzi comporterà la chiusura per quelle giornate della rotatoria che connette viale De Brozzi con via Canaletto.

Le modifiche alla viabilità su viale De Brozzi comporteranno, per chi percorrerà il viale in direzione di Sant’Agata sul Santerno, l’obbligo di svolta a destra nelle vie Bonoli e Cardinal Bertazzoli (con deroghe per residenti e autorizzati). In direzione opposta, i veicoli diretti verso il centro dovranno invece utilizzare via Fiumazzo e via Piratello. La strada sarà chiusa all’altezza del centro commerciale Eurospar con possibilità di accedere nel parcheggio dello stesso.

Su via Canaletto, i veicoli diretti in viale De Brozzi dovranno obbligatoriamente svoltare a destra all’altezza di via Leopardi.