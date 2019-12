È tutto pronto per l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale di Lugo, sistemato anche quest’anno al centro della pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Mazzini. Sabato 7 dicembre dalle 17 il centro si illuminerà con le numerose luminarie, offerte anche quest’anno dal consorzio AnimaLugo, che coloreranno la città per tutto il periodo delle festività.

Ad accompagnare la giornata di festa ci sarà l’esibizione del coro Alea Dunant, che precederà l’accensione ufficiale dell’albero e delle luminarie, alla presenza del sindaco di Lugo Davide Ranalli e della giunta. A completare la magica atmosfera ci sarà la pista di pattinaggio, aperta fino al 12 gennaio 2020. Sempre in piazza Mazzini, a partire dal 7 dicembre, saranno presenti giostre per i più piccoli e una casetta gestita dai volontari della consulta del volontariato della Bassa Romagna. Non mancheranno poi i mercatini Dona della Pro Loco sotto le logge del Pavaglione.

Ad accompagnare il Natale ci sarà anche il trenino di Babbo Natale. Nelle giornate del 7, 14 e 21 dicembre e 6 gennaio, con la Befana della Pro Loco, il trenino porterà grandi e bambini tra le strade del centro di Lugo. Il trenino è offerto da Avis Lugo, in collaborazione con AnimaLugo.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio è aperta nei seguenti orari: dal 7 al 20 dicembre e dal 7 al 12 gennaio dal lunedì al giovedì dalle 15.30 alle 19.30, il venerdì e il sabato dalle 10 alle 22 e la domenica dalle 10 alle 20. Dal 21 dicembre al 6 gennaio dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 22, il sabato dalle 10 alle 24, la domenica dalle 10 alle 22, il 25 dicembre e il primo gennaio dalle 15 alle 20, il 24 e il 31 dicembre dalle 10 alle 19. Il costo per pattinare è di 6 euro intero e 5 euro ridotto (fino a 12 anni) dal lunedì al venerdì (escluso festivi); 7 euro intero e 6 euro ridotto sabato, domenica e festivi. Il biglietto ha validità di 2 ore; il costo del noleggio dei pattini è di 2 euro.

Le iniziative sono organizzate dal Comune di Lugo, con la collaborazione del Consorzio AnimaLugo, il contributo di Banca Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese, Camera di commercio di Ravenna, in collaborazione con Confartigianato, Cna, Confcommercio Ascom Lugo e Confesercenti. Si ringraziano Gef, Gamie srl e Lectron per l’allestimento dell’albero, Romagna Acque, Deco Industrie per il panettone offerto, Franco System per le luminarie, Martini Legnami per le casette, i volontari del centro sociale “Il Tondo”, la consulta del volontariato della Bassa Romagna e Avis Lugo per il trenino.