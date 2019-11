L’atmosfera natalizia sta arrivando a Lugo. Divertimento, luminarie, opportunità per lo shopping e attività per bambini animeranno ancora una volta il centro per oltre un mese di appuntamenti.

Le iniziative sono state presentate venerdì 29 novembre in conferenza stampa nella Sala Baracca della Rocca alla presenza del sindaco di Lugo Davide Ranalli, del presidente del Consorzio AnimaLugo Simone Baioni e dei rappresentanti delle associazioni che collaborano all’organizzazione degli appuntamenti.

“Abbiamo voluto regalare anche quest’anno ai cittadini un’atmosfera natalizia magica e coinvolgente – ha dichiarato Davide Ranalli -. Un’atmosfera bellissima per cui dobbiamo ringraziare le tante associazioni lughesi che, pensando soprattutto alla comunità, si sono messe a disposizione per regalare a tutta la città un gioioso Natale. Tutto questo è reso infatti possibile grazie alla collaborazione e condivisione delle tante realtà associative ed economiche del nostro territorio, che anche in questa occasione non si sono risparmiate per la nostra città. Il 7 dicembre accenderemo le luminarie e l’albero di Natale nel centro di Lugo, ma negli stessi giorni non mancheranno le iniziative nelle nostre frazioni, perché vogliamo pensare a tutto il territorio di Lugo. Grazie dunque al Consorzio AnimaLugo e a tutte le associazioni che hanno collaborato all’organizzazione di questi appuntamenti”.

“Ci tengo a fare i complimenti ai commercianti lughesi e a tutte le associazioni che hanno collaborato attivamente per sostenere le iniziative natalizie – ha spiegato Simone Baioni -. Vedere Lugo animarsi e diventare ancora più bella grazie alla collaborazione di tante associazioni di volontariato ci rende davvero felici. Quest’anno torneranno la pista di pattinaggio sul ghiaccio al centro del Pavaglione e tanti mercatini, come quello organizzato dalla Pro Loco, che animeranno il centro. Inoltre, quest’anno il centro di Lugo sarà illuminato da luminarie nuove che valorizzeranno sia l’interno che l’esterno del Pavaglione”.

Momento clou sarà sabato 7 dicembre dalle 17 con l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale, sistemato anche quest’anno al centro della pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Mazzini. In questa giornata di festa il centro si illuminerà con le numerose luminarie, offerte anche quest’anno dal consorzio AnimaLugo, che coloreranno la città per tutto il periodo delle festività. A completare la magica atmosfera ci sarà anche l’accensione dell’albero, che farà da sfondo al divertimento garantito dalla pista di pattinaggio, aperta fino al 12 gennaio 2020. Sempre in piazza Mazzini, a partire dal 7 dicembre, saranno presenti giostre per i più piccoli e una casetta gestita dai volontari della consulta del volontariato della Bassa Romagna.

I festeggiamenti per il Natale proseguono con i numerosi appuntamenti pensati per tutte le età che fino a gennaio accompagneranno i lughesi nel capoluogo e nelle frazioni. Nelle giornate 1, 7, 8, 14 e 21 dicembre tornano sotto le logge del Pavaglione i mercatini Dona della Pro Loco. Per tutta la giornata, dalle 10 alle 19, le tradizionali bancarelle natalizie offriranno tante idee per i regali di Natale, oltre a prodotti tipici, oggettistica, artigianato tipico e artistico, ceramiche e giocattoli. Tante possibilità di shopping anche con la Fiera di Natale in programma l’8, 15 e 22 dicembre nel centro storico, dove si potranno trovare idee regalo all’insegna della creatività e trascorrere una spensierata giornata natalizia. Lunedì 9 dicembre alle 10 inaugura il presepe unico delle scuole del comune di Lugo, allestito nella ghiacciaia della Rocca.

Sabato 7 dicembre alle 17 a Bizzuno viene presentato il progetto + ambiente + benessere + cultura, seguito alle 18 dall’illuminazione del grande albero di Bizzuno alto 16 metri. Le iniziative proseguono presso il centro civico sabato 21 dicembre dalle 15 con letture per bambini sotto l’albero e in cui si festeggerà tutti insieme l’arrivo dei Babbi Natale con merenda e doni per tutti. L’albero di Natale di Voltana inaugura invece domenica 8 dicembre alle 17. Libri e musica sono gli ingredienti della rassegna de “Il suono delle parole”: due incontri con artisti e musicisti al Salone Estense. Giovedì 12 dicembre alle 20.30 ci sarà Nada per presentare il suo libro Materiale domestico (Ed. Atlantide 2019), mentre martedì 17 dicembre sarà il turno, alle 20.30, di Massimo Zamboni, che racconterà la sua esperienza berlinese, maturata nei suoi primi anni di carriera, presentando la prefazione, scritta da lui, del libro Oltre il muro di Berlino di Sascha Lange e Dennis Burmeister (Ed. Goodfellas). Spazio anche all’arte con alcune mostre. Il 7 dicembre inaugura al piano terra del Carmine la mostra dedicata all’architetto Giuseppe Rustichelli nel X anniversario della scomparsa. Inoltre, dal 14 dicembre al 20 gennaio alle Pescherie della Rocca si potrà visitare la collezione Corelli Grappadelli sulla grande pittura del Novecento.

Non mancano gli appuntamenti con la biblioteca e la sua rassegna “Storie, libri e musica sotto l’albero”, rassegna rivolta a bambini, ragazzi e alle loro famiglie, che si svolgerà a dicembre e gennaio in biblioteca, libreria, scuole dell’infanzia e luoghi diversi delle frazioni del Comune di Lugo.

Venerdì 13 e sabato 14 dicembre torna al Chiostro del Carmine la Fiera di Santa Lucia, mentre il 21 dicembre si festeggia a San Potito con il concerto “Natale insieme”. Sabato 21 e domenica 22 dicembre la Rocca di Lugo si trasforma nel “Castello Incantato di Babbo Natale”, in cui dalle 10 alle 19 si potranno incontrare elfi, principesse e Babbo Natale. Sabato 21 dicembre il centro storico sarà attraversato dal tradizionale presepe vivente. Lunedì 23 dicembre in piazza Mazzini ci sarà un piccolo concerto di canti natalizi dei corsi di musical organizzati dal Centro Studi Danza. A Santo Stefano torna la Giornata dello sport alle 9.15 al Pala Banca di Romagna. Festa in piazza per San Silvestro in piazza dei Martiri con l’intrattenimento musicale di “JJ Vianello e Gli Intoccabili” e i fuochi d’artificio a mezzanotte. Per l’Epifania sotto le logge del Pavaglione arriva la Befana con mercatino degli hobbisti.

Ad accompagnare il Natale ci sarà anche il trenino di Babbo Natale. Nelle giornate del 7, 14 e 21 dicembre e 6 gennaio, con la Befana della Pro Loco, il trenino porterà grandi e bambini tra le strade del centro di Lugo. Il trenino è offerto da Avis Lugo, in collaborazione con AnimaLugo.

Le iniziative sono organizzate dal Comune di Lugo, con la collaborazione del Consorzio AnimaLugo, il contributo di Banca Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese, Camera di commercio di Ravenna, in collaborazione con Confartigianato, Cna, Confcommercio Ascom Lugo e Confesercenti. Si ringraziano Gef, Gamie srl e Lectron per l’allestimento dell’albero, Romagna Acque, Deco Industrie per il panettone offerto, Franco System per le luminarie, Martini Legnami per le casette, i volontari del centro sociale “Il Tondo”, la consulta del volontariato della Bassa Romagna e Avis Lugo per il trenino.