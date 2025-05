Nella mattina di sabato 10 maggio i membri dell’associazione lughese Dedalicious hanno donato un defibrillatore semiautomatico esterno (Dae) alla scuola Garibaldi di Lugo, alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, della scuola e di molti bambini frequentanti l’istituto.

«È la concretizzazione di uno dei tre progetti che la nostra associazione porta avanti quest’anno – spiega Giovanni Farina di Dedalicious -. Oltre a donare una parte dei fondi raccolti attraverso i nostri eventi alle associazioni Demetra e Alzheimer Lugo, abbiamo deciso di acquistare questo defibrillatore per la scuola Garibaldi, che ne era sprovvista. All’interno dell’istituto ci sono persone, che fanno parte dell’organico della scuola o delle associazioni sportive che utilizzano la palestra, abilitate all’uso del defibrillatore. Questo aumenterà la sicurezza di tutte le persone, in primis i ragazzi, che frequentano la scuola».

L’associazione Dedalicious è nata nel 2012 per ricordare Debora Righini, scomparsa a causa di un incidente stradale. Un gruppo di amici della ragazza ha costituito un’associazione benefica, che da allora organizza eventi sportivi (tra cui un memorial dedicato proprio a Debora Righini) e gastronomici, come «Paella per tutti», che lo scorso febbraio ha coinvolto oltre 350 persone. Grazie al ricavato di questa festa, Dedalicious ha potuto realizzare i suoi progetti benefici per il 2025.

«All’importanza di donare alla comunità un defibrillatore che renderà più sicuro un luogo molto frequentato come questa scuola – commenta Giulia Cortesi di Dedalicios -, si aggiunge il dato emozionale legato al fatto che la Garibaldi è stata la scuola di Debora, l’abbiamo frequentata insieme. È molto bello che siano stati i genitori di Debora Righini, Mario e Giovanna, a scoprire il telo di questo defibrillatore, che così assume anche un valore simbolico, oltre che di concretissima utilità sociale».