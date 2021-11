L’assesore regionale allo sviluppo economico Vincenzo Colla ha visitato nella giornata di giovedì, accompagnato dal sindaco di Lugo Davide Ranalli e dall’assessore Luciano Tarozzi, l’Unitec, gruppo specializzato nella progettazione e realizzazione di innovative tecnologie per la lavorazione e confezionamento di frutta e ortaggi freschi, realtà dell’agroindustria capace di competere a livello globale.

Il presidente Angelo Benedetti ha mostrato il rendering del progetto per il nuovo centro di Ricerca e Sviluppo che sorgerà nella contigua area Ex Iter e che da ottobre 2022 ospiterà anche il Corso di Laurea in Meccatronica dell’ Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

“Parliamo di un progetto 4.0 di grande qualità, che recupera un’area fortemente identitaria per la città di Lugo” commenta Colla che, da assessore, copre anche le deleghe per green economy, lavoro e formazione.

“Un progetto bellissimo che consolida la Romagna come piattaforma internazionale dell’Ortofrutta.

Si dimostra così come in questa regione il sistema integrato fra pubblico e privato sia in grado di garantire la competitività del territorio attraverso un ecosistema della conoscenza all’altezza delle nuove sfide tecnologiche e sostenibili. Abbiamo bisogno di luoghi come questo per fare formazione di qualità che garantisca nuove risorse alle imprese e soprattutto una buona occupazione per i giovani.

Come Regione faremo grandi investimenti proprio sulla filiera dell’istruzione e della formazione, in particolare tecnica e scientifica, e sull’orientamento e faremo una legge per attrarre e trattenere talenti. Per questo ho molto apprezzato anche il progetto Unitec della foresteria, con 15 bilocali già completati”.