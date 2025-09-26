All’inizio di settembre il nuovo portavoce del Forum provinciale del terzo settore di Ravenna, Walter Raspa, ha incontrato in municipio a Lugo la sindaca e presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Elena Zannoni, gli assessori Federica Lolli e Fausto Bordini, titolari delle deleghe a Pari opportunità e diritti e Servizi sociali, e la responsabile dell’area Servizi alla Comunità del Comune Giuditta Lughi. Insieme a loro, erano presenti anche Maria Giovanna Ranieri, presidente della Consulta del volontariato della Bassa Romagna, e Simone Righi di ConfCooperative, entrambi del direttivo del Forum provinciale del terzo settore.

Il nuovo direttivo del Forum provinciale del terzo settore si è insediato in primavera e l’incontro in rocca a Lugo è stato anzitutto un’occasione per conoscere la Giunta e impostare la collaborazione sulle tematiche solidaristiche, sociali e culturali proprie dell’associazionismo non profit.

«Siamo stati felici di incontrare il nuovo portavoce del Forum provinciale del terzo settore e fare il punto sull’attività di questo ente, i cui rappresentanti prenderanno parte, sabato 27 settembre in piazza Lucio Dalla a Bologna, al primo festival del Terzo settore in Emilia-Romagna – commenta l’assessora Federica Lolli -. L’associazionismo non profit è il cuore pulsante delle comunità sui temi solidaristici e civici. L’Emilia-Romagna ne ha preso pienamente atto anche a livello formale, con leggi regionali recenti che hanno riconosciuto il Forum di Ravenna come organismo di rappresentanza unitaria e disciplinato il sostegno del Terzo settore in un’ottica di amministrazione condivisa e cittadinanza attiva, definendone gli ambiti dalle politiche giovanili alla cultura, dallo sport alla salute, fino al contrasto all’esclusione sociale e il sostegno delle persone con disabilità. Il nostro territorio fornisce tanti esempi virtuosi in questo senso e la collaborazione con questo mondo è fondamentale per le pubbliche amministrazioni. Per questa ragione è necessario mantenere rapporti proficui con il Forum, all’insegna del confronto e del dialogo costante. L’incontro in rocca è stato utile anche per fare il punto sull’evoluzione normativo-legislativa del Terzo settore e le sue necessità, che il Forum segue da vicino».