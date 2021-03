Nella serata di lunedì 15 marzo il monumento a Francesco Baracca di Lugo si è illuminato di lilla in occasione della terza Giornata nazionale per la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare.

Il Comune di Lugo ha infatti raccolto l’invito di Never Give Up Onlus e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) a illuminare di lilla un luogo significativo della città per sostenere la Campagna Fiocchetto Lilla.

I disturbi alimentari, nello specifico anoressia e bulimia, sono la prima causa di morte tra gli adolescenti e purtroppo la situazione si è aggravata alla luce delle difficoltà legate all’emergenza Covid. In Italia 2.665.000 adolescenti hanno problemi con cibo, peso e immagine corporea; solo il 10% riesce a chiedere aiuto e lo fa mediamente dopo tre anni dai primi sintomi.