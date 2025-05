Mercoledì 28 maggio, alle ore 21 nella Sala Conferenze dell’Hotel Ala d’Oro la scrittrice Alexandra Lapierre presenterà al Caffè Letterario di Lugo il suo romanzo “L’indomabile e misteriosissima Miles Franklin” edito da Edizioni e/o. A introdurre la serata ad ingresso libero, che terminerà con il brindisi offerto dalle Cantine Cevico, sarà Daniele Serafini. Per la grande scrittrice francese si tratta della seconda presenza al Caffè Letterario di Lugo, dopo quella del marzo 2023.

Stella Miles Franklin è la maggiore di sette fratelli e sorelle e vive in una fattoria dell’entroterra australiano dei primi del Novecento. È un’eccellente cavallerizza, ma le va stretta la morale vittoriana di cui è ancora impregnata l’immensa colonia britannica. Miles non vede se stessa come moglie e madre, sottomessa al marito. Si vede libera, padrona del suo destino. Nel 1901, a vent’anni, scrive un romanzo, La mia brillante carriera, che inaspettatamente diventa un bestseller proiettandola agli onori della cronaca. Il successo del libro non le frutterà un centesimo, Miles vivrà in maniera semplice, ma con la certezza che la sua passione sia scrivere. È l’inizio di una vita avventurosa in cui Miles abbraccerà la nascente causa femminista, partirà per l’America, lavorerà come cavallerizza in un circo del Colorado, sosterrà il grande sciopero delle operaie a Chicago, partirà per l’Europa allo scoppio della Prima guerra mondiale e si arruolerà volontaria per prestare servizio in un ospedale da campo sulle montagne dei Balcani. Il tutto senza mai smettere di scrivere, ma celandosi sotto pseudonimi che le faranno vivere vite parallele, fino al meritato successo.

Alexandra Lapierre è un’autrice francese. Premiata dall’Académie Française, mentre l’Académie Goncourt ha scelto Belle Greene come libro dell’estate 2021, ama scrivere romanzi storici con protagonisti personaggi dimenticati dalla storia, soprattutto donne. Tra le sue opere pubblicate in Italia ricordiamo Artemisia (Mondadori, 1999), Le Angeliche (Mondadori, 2001), La dissoluta (Il Saggiatore, 2012), La Regina dei mari (Il Saggiatore, 2014), La donna dalle cinque vite (E/O, 2015), Belle Greene (E/O, 2021), e Fanny Stevenson. Tra passione e libertà (E/O, 2024)

La rassegna del Caffè Letterario è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi, con il patrocinio del Comune di Lugo. Tutti gli incontri sono offerti gratuitamente al pubblico (escluse le serate conviviali). Il programma completo è disponibile sul sito http://caffeletterariolugo.blogspot.it.