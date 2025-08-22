La Polizia di Stato del Commissariato di Lugo ha denunciato due minori per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 20 agosto scorso, durante un servizio di controllo straordinario del territorio che ha interessato il comune di Lugo, con particolare attenzione alla stazione dei treni e che rientra nell’ambito di quelle attività disposte dal Questore di Ravenna finalizzate a innalzare i livelli di sicurezza a tutela dell’incolumità pubblica, i poliziotti del Commissariato hanno identificato due ragazzi all’interno dello scalo ferroviario, che sono risultati minorenni.

Al termine del controllo gli agenti hanno sequestrato due coltelli a serramanico, con lunghezza della lama rispettivamente di 12 e 6,5 centimetri, rinvenuti in possesso a ognuno di loro.

Pertanto i minori sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.