Al via la stagione primaverile del Caffè Letterario di Lugo. Si parte domenica 30 marzo alle ore 21 con l’evento che celebra il ventennale della rassegna culturale lughese. Da venerdì 4 aprile si alterneranno, fino a fine giugno, tanti ospiti di spessore che trattano di storia, musica, arte, narrativa e attualità. Il programma è vasto: saranno 17 gli appuntamenti.

La rassegna del Caffè Letterario ha ospitato dal 2005 al 2025 oltre 1000 incontri di cui: 732 libri presentati, 47 letture collettive, 38 serate conviviali/musicali, 34 conferenze, 24 pomeriggi di “Musica e Poesia”, 24 mostre fotografiche, 45 mostre d’arte, 15 serate di gioco “Letture al buio”, 14 serate di teatro/cabaret, 4 serate dedicate al cinema. Gli eventi, negli anni, hanno coinvolto più di 50mila persone.

Durante la conferenza stampa tenutasi venerdì 28 marzo 2025 all’hotel Ala d’Oro sono intervenuti: i curatori della rassegna Patrizia Randi, Marco Sangiorgi e Claudio Nostri, l’Assessore alla Cultura del Comune di Lugo Gianmarco Rossato e Fabiana Turchi e Emanuela Bacchilega de la BCC Ravennate Forlivese Imolese.

Patrizia Randi afferma: “La celebrazione dei 20 anni che si terrà domenica sarà un momento particolarmente bello ed intenso nonché ricco di emozione. Siamo orgogliosi di questo traguardo e anche per la recente discussione di laurea di una giovane studentessa che ha scritto la tesi sul Caffè Letterario. Siamo felici di scoprire di essere una peculiarità unica in Italia al pari di rassegne come quella di Mantova, Pordenone o Milano. In occasione della celebrazione abbiamo pubblicato un libro che racconta dei 20 anni in cui sono raccolte foto e pensieri fantastici di ospiti famosi che sono passati da Lugo.”

Realtà che cammina su gambe proprie, tanto da essere oggetto di studi – dichiara l’Assessore alla Cultura del Comune di Lugo Gianmarco Rossato -. Si tratta dell’unica rassegna del territorio che ha una dinamicità ancora così forte dopo tanto tempo e ciò non può che essere una soddisfazione per il Comune. In questi 20 anni sono passati dal Caffè Letterario di Lugo personaggi che hanno fatto la storia dell’Italia e non solo. Mi auguro che la città risponda presente alle iniziative messe in campo come la festa di domenica o la mostra alle Pescherie.

Emanuela Bacchilega aggiunge: “Ci tengo a fare gli auguri al Caffè Letterario, di cui siamo partner sin dalla prima edizione. Per la nostra banca è fondamentale essere vicino al territorio e siamo contenti che ci siano iniziative come queste con al centro la cultura. Il Caffè Letterario è unico se confrontato con città come Milano, ma questa unicità è sempre stata messa a disposizione della comunità.”

Domenica 30 marzo alle ore 21 la stagione parte all’Hotel Ala d’Oro con una serata di festa aperta a tutti per celebrare i 20 anni del Caffè Letterario di Lugo. Un’occasione per ricordare i più di mille incontri che si sono succeduti in questi 20 anni. Durante la serata sarà presentato il volume edito da Danilo Montanari “20 anni di Caffè Letterario”. Un libro che raccoglie tutti i testi d’autore che molti degli scrittori che hanno partecipato.

Sarà possibile poi visitare le 14 camere dedicate ai grandi autori che hanno in qualche modo avuto a che fare con Lugo o la Romagna, a cominciare da Dante per arrivare fino a Tonino Guerra e ancora al secondo piano sarà possibile visitare la mostra dei ritratti in bianco nero dei tanti autori che si sono succeduti sul palco del Caffè Letterario.

La festa proseguirà con il taglio della torta col relativo brindisi e con la musica di DJ Lorenz.

Gli ospiti che presenteranno i propri libri sono: Matteo Zaccarini (4 aprile), Paolo Nori (9 aprile), Marco Belpoliti (11 aprile), Antonio Moresco (6 maggio), Grazia Verasani (9 maggio), Pierluigi Moressa (16 maggio), Alexandra Lapierre (28 maggio), Paolo Di Paolo (30 maggio), Sergio Rizzo (5 giugno), Tiziano Bonazzi (9 giugno), Diego Marani (16 giugno), Marta Perego (18 giugno).

Durante la stagione primaverile proseguono le domeniche pomeriggio di “Musica e Poesia” in collaborazione con il Conservatorio G.B Martini di Bologna. Il primo appuntamento è domenica 13 aprile con le note del Paolo Ravaglia West Coast Trio che accompagnerà la voce di Giovanni Barberini che leggerà le poesie di Bukowski e Henry Miller. Domenica 4 maggio salirà sul palco Stefano Bezziccheri (pianoforte) e Antonio Mostacci (violoncello), mentre Silvia Golfera e Claudio Nostri leggeranno le opere.

Sabato 3 maggio alle ore 18.00, nel corridoio dell’ Hotel Ala d’Oro, sarà inaugurata la mostra pittorica “Ruggini” di Bruno Retini. Ci sarà l’introduzione di Carmine Della Corte, art director della rassegna. Mercoledì 21 maggio sarà il momento dell’inaugurazione della mostra celebrativa del Caffè Letterario ospitata dalla Pescherie della Rocca di Lugo.

Saranno due le maratone letterarie. La prima sarà sabato 17 maggio, alle ore 20.30, presso l’Associazione Culturale Entelechia” di Via Quarantola, con la lettura delle “Operette morali” di Giacomo Leopardi.

La seconda, che concluderà la stagione primaverile, sarà sabato 21 giugno alle ore 20,30 all’hotel Ala d’Oro. Sempre in collaborazione con “Ass. Culturale Entelechia”, il Caffè Letteraio propone la maratona letteraria sulla poesia bassa, burlesca e satirica dal titolo “L’altra poesia”. La serata culturale sarà affiancata dalla cena.

La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi, con il patrocinio del Comune di Lugo. Tutti gli incontri sono offerti gratuitamente al pubblico (escluse le serate conviviali). Il programma completo è disponibile sul sito http://caffeletterariolugo.blogspot.it.