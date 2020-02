Continua la crescita di Icel Scpa, la cooperativa lughese, leader nel settore della produzione dei cavi elettrici, che conta anche sull’unità produttiva a Zingonia (Bg) e sulla recente acquisizione della società Alfa Trafili s.r.l., che opera su due stabilimenti ad Alfianello (Bs) e Pontevico (Bs).

Il nuovo assetto organizzativo da febbraio vedrà nel ruolo di Presidente della Cooperativa lughese Mirco Lacchini, già Direttore Ricerca & Sviluppo e Assicuratore Qualità. Un chiaro segnale, anche dal punto di vista societario, dell’importanza che rivestono l’innovazione e lo sviluppo continuo nel settore del materiale elettrico. Il Presidente uscente Andrea Babini prosegue con l’incarico di Amministratore Delegato di Icel, garantendo alla base sociale e agli amministratori una solida governance in termini strategici, di indirizzo, di gestione e controllo.

Per proseguire la crescita già intrapresa in questi anni, il direttore generale uscente Paolo Musi proseguirà l’attività all’interno del gruppo, assumendo il ruolo di Direttore Generale della società controllata Alfa Trafili, azienda leader a livello nazionale per la produzione di conduttori e trafilati in rame e in alluminio. Una decisione che consentirà alla società recentemente acquisita di svilupparsi ulteriormente, dopo che già nel 2019 ha visto una crescita del 23% rispetto alla gestione precedente.

“Icel è un’azienda sana che continua a crescere – commenta Andrea Babini -. Intendiamo proseguire su questa strada facendo di impegno, qualità, innovazione e sostenibilità le nostre parole chiave. Auguro buon lavoro a Mirco Lacchini ed a Paolo Musi e per i loro nuovi incarichi, certo che sapranno affrontarli al meglio per far crescere ancora la nostra Icel”.

“È un onore per me rappresentare un’azienda che in questi anni ha saputo non solo crescere, ma essere aperta alle innovazioni ed alle richieste del mercato – spiega Mirco Lacchini -. L’intenzione di tutto il Consiglio di Amministrazione è proseguire su questa strada, con lo sguardo puntato al futuro, confermando lo stretto legame con i tutti i Soci, con i collaboratori e con il territorio, principi fondamentali dello spirito Cooperativo che contraddistingue Icel da sempre”.