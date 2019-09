E’ stata inaugurata a Lugo l’ampliata e ammodernata filiale de La Cassa di Ravenna Spa, sita nella centralissima Piazza Francesco Baracca, 3/4, alla presenza, fra gli altri, del Presidente del Gruppo Bancario Cassa di Ravenna, Antonio Patuelli, del Vescovo della Diocesi di Imola-Lugo, Giovanni Mosciatti, del Direttore Generale della Cassa, Nicola Sbrizzi, del Sindaco di Lugo, Davide Ranalli, del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Ernesto Giuseppe Alfieri, presente un assai folto e qualificato pubblico, oltre ad Autorità locali, civili e militari, qualificati operatori economici del territorio, rappresentanti di categorie professionali ed altri esponenti e Dirigenti del Gruppo Cassa Ravenna.

Nel corso della cerimonia il Presidente del Gruppo Bancario Cassa di Ravenna, Antonio Patuelli, ha sottolineato come “In un quadro macroeconomico ancora incerto si intravedono oggi alcuni importanti elementi di speranza. Il nostro obiettivo principale deve essere una ripresa economica duratura. Dobbiamo concorrervi, tutti, con il massimo della consapevolezza e della cultura economica e civile con più etica e più efficienza”.

“Il nostro Gruppo – ha concluso il Presidente Antonio Patuelli – conferma, anche in realtà vive economicamente, socialmente e culturalmente come a Lugo, nelle sue scelte quotidiane, la costante attenzione ai valori delle comunità locali e la centralità dei loro territori, l’attenzione per il continuo ammodernamento delle apparecchiature tecnologiche e l’aggiornamento delle conoscenze e della cultura aziendale e professionale, l’attenzione scrupolosa all’economia reale, alle famiglie e alle imprese, un patrimonio di relazioni personali con la clientela che si costruisce con il tempo e con la passione, caratteristico del nostro Gruppo bancario, da sempre privato ed indipendente”.

Il Gruppo privato ed indipendente della Cassa di Ravenna comprende, oltre alla Capogruppo Cassa Spa, la Banca di Imola Spa, il Banco di Lucca e del Tirreno Spa, Italcredi Spa, società di credito al consumo con sede a Milano, specializzata nella cessione del quinto dello stipendio o della pensione, Sifin Srl, società di factoring, con sede a Imola, Sorit Spa, società di servizi e di riscossione, ed esercita il controllo congiunto (per il 50% di propria spettanza) sulla società di gestione del risparmio Consultinvest Asset Management Sgr Spa, con sede a Modena.

Il Gruppo Cassa di Ravenna opera in 7 regioni con 139 sportelli bancari e finanziari.