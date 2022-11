Venerdì 11 novembre, ore 21 presso la Sala Conferenze dell’Hotel Ala d’Oro appuntamento con Ivano Dionigi ospite della rassegna autunnale del Caffè Letterario. L’autore presenterà il suo ultimo libro “Benedetta parola. La rivincita del tempo” edito da Il Mulino. La serata verrà introdotta da Patrizia Randi.

“Benedetta parola. La rivincita del tempo” è un saggio che affronta le proprietà intrinseche della parola e il rapporto che essa ha con il tempo e in particolare con il presente periodo storico. La parola è ambivalente. Essa può creare e allo stesso tempo distruggere. Redimere o condannare, è potente e fragile. La parola è pharmakon inteso come “medicina o veleno”. Per i classici era icona dell’anima, sede del pensiero, segno distintivo dell’uomo. Oggi invece qual è il suo ruolo? La parola non è un fenomeno del presente. Il linguaggio con il quale si comunica si è originato millenni fa. Quindi la parola è un filo che ricongiunge la memoria degli antenati e il futuro delle generazioni. Eppure, al giorno d’oggi la lingua è ridotta a chiacchiera, barattata come merce qualunque preda dell’ignoranza e dell’ipocrisia per truccare la realtà con parole finte e vuote.

Ivano Dionigi è un latinista, traduttore e accademico italiano. È professore ordinario di letteratura Latina e dal 2009 al 2015 ha ricoperto la carica di Magnifico Rettore dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Inoltre, è membro dell’Accademia delle Scienze di Bologna e del Centro Studi Ciceroniani. Il 10 novembre 2012 viene nominato da Benedetto XVI presidente della neonata Pontificia Accademia di Latinità. Tra le sue pubblicazioni si ricordano “Lucrezio. Le parole e le cose” edito nel 1988 da Pàtron e ss., la serie per lo studio scolastico del latino” Verba et res e Il latino” pubblicate presso Laterza Edizioni Scolastiche e “Il presente non basta. Rilevanti sono poi “La lezione del latino” edito da Mondadori nel 2016. “Quando la vita ti viene a trovare. Lucrezio, Seneca e noi” edito da Laterza nel 2018 e “Osa sapere. Contro la paura e l’ignoranza” pubblicato da Solferino nel 2019.

La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri, Marco Sangiorgi e Carmine Della Corte con il patrocinio del Comune di Lugo. Tutti gli incontri sono offerti gratuitamente al pubblico. Sarà possibile cenare all’interno dell’Hotel a partire dalle ore 19:30 e riservare il posto nella Sala Conferenze. Il programma completo è disponibile sul sito http://caffeletterariolugo.blogspot.it