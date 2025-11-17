Nei giorni scorsi sono stati installati 23 nuovi cartelli stradali in 11 località del territorio di Lugo, molte delle quali hanno storicamente un nome che le contraddistingue ma mancavano di una segnalazione con cartellonistica marrone, determinata dal Codice della strada, oppure abbisognavano di un’integrazione o della sostituzione dei cartelli esistenti.

In particolare, nella circoscrizione di Santa Maria in Fabriago sono stati installati dei cartelli negli agglomerati urbani di Mondaniga, Campanile e Ponte dei Bassi, mentre a Passogatto è stato sostituito un cartellone deteriorato. Nella circoscrizione di San Bernardino sono stati installati i cartelli di ingresso e uscita dalla località La Platea (Lombardina) e due nuove località sono da oggi segnalate anche nelle circoscrizioni di San Potito (precisamente Sant’Andrea e I Sabbioni), San Lorenzo (Mulino e Santa Dorotea, che si aggiunge a Torre) e Voltana (La Marmana e I Casetti). Si precisa che i cartelli di Santa Dorotea e I Sabbioni verranno installati a breve.

I cartelli hanno dimensioni di 150×70 cm e colore di sfondo marrone, con scritta bianca in stampatello. L’importo dei lavori di realizzazione e installazione dei cartelli è stato di 15mila euro.