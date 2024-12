In centro a Lugo sono stati installati quattro nuovi cestini «intelligenti» per dare man forte al decoro urbano.

I nuovi cestini sono collocati all’ingresso principale parco del Tondo, in largo Relencini, in piazza I Maggio e in piazza Trisi.

Si tratta di cestini autocompattanti («Big Belly»), che possono quindi contenere una maggiore quantità di rifiuti prima di essere vuotati. L’energia per il funzionamento della compattazione è fornita da un pannello solare installato sulla parte superiore del cestino stesso.

L’energia solare permette anche il funzionamento di una parte elettronica per la trasmissione di dati sul livello di riempimento del cestino e la segnalazione di eventuali anomalie, permettendone quindi una gestione integrata e, appunto, «intelligente».

Lo sportello può essere aperto sia tramite la maniglia, sia grazie a un pedale, per evitare il contatto con le mani. La bocchetta è appositamente di piccole dimensioni per evitare utilizzi impropri e smaltimenti scorretti; i cestini sono infatti destinati ai rifiuti da passeggio e dispongono anche del posacenere: «I mozziconi delle sigarette sono tra i rifiuti più inquinanti che si trovano nelle nostre strade e luoghi pubblici – ha sottolineato l’assessore ai Servizi ambientali Mauro Marchiani -. Ancora troppe persone hanno l’abitudine di gettare a terra i mozziconi come se non fossero rifiuti, ma è un’azione molto dannosa per l’ambiente, per la salute, oltre che per il decoro urbano».