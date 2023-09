Nel primo anniversario della morte, gli amici e coloro che conosciuto e stimato promuovono una mattinata per ricordare l’impegno a tutto campo del Maestro Antonio “Nino” Taglioni e la ricchezza della sua persona.

Tale iniziativa si terrà sabato 9 settembre 2023 alle ore 9:45 presso il Salone Estense della Rocca di Lugo, grazie all’interessamento e al sostegno della Biblioteca Trisi e dell’Amministrazione Comunale di Lugo.

L’evento sarà coordinato da Giulio Galletti e Giuseppe Camanzi. Dopo il saluto della Direttrice della Biblioteca Maria Chiara Sbiroli e dell’Assessora alla Cultura Anna Giulia Gallegati, si alterneranno vari testimoni per raccontare con brevi interventi il pezzo di strada percorsa con Nino Taglioni.

“Nino Taglioni era innanzitutto un maestro, un uomo di scuola, ma gli ambiti in cui profondeva il suo impegno appassionato e gratuito erano molteplici. Si racconterà dunque dell’insegnante, della sua stima e ammirazione per don Milani, del Distretto Scolastico, ma anche del suo impegno nell’ANPI, per il federalismo europeo, per l’ambientalismo, per la cooperazione, come pure del suo forte legame con Sant’Agata sul Santerno, della sua ricca attività come autore di libri di Storia locale e redattore di giornali locali e della sua passione per la costruzione di aquiloni, che prima di donare ai bambini amava firmare come “Nino volante”. Sicuramente qualcosa rimarrà fuori, tanto vari e molteplici erano gli ambiti del suo impegno! Ci potranno pensare gli intervenuti all’iniziativa a completare il quadro.

Il desiderio è condividere insieme il riconoscimento e il ringraziamento a Nino per la passione, la generosità e la tenacia costante del suo impegno umano e civile”.