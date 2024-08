Sono iniziati i lavori di ripristino e asfaltatura di via Gessi, nella zona industriale nord ovest di Lugo.

La manutenzione straordinaria di via Gessi è una delle opere di rigenerazione dell’area produttiva di via Bedazzo-Fiumazzo, tra le più richieste dalle imprese e dalle associazioni di categoria del mondo produttivo.

I lavori, affidati alla ditta Cti di Imola, riguardano principalmente la sistemazione delle caditoie e dei tombini, la scarifica dell’asfalto ammalorato e il rifacimento del manto, per un importo complessivo di 208mila euro, provenienti da fondi statali per i piani di sicurezza (legge 145 del 2018). La conclusione del cantiere è prevista entro la prima metà di settembre.

Parte del piano di riqualificazione dell’area è la realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra via De’ Brozzi e le vie Bedazzo e Basso, per un importo di 700mila euro.

Venerdì 2 agosto, l’Amministrazione comunale ha fatto un sopralluogo al cantiereinsieme ai referenti delle associazioni di categoria Cna e Confartigianato: erano presenti Nicola D’Ettorre, presidente di Cna Lugo, Lara Gallegati e Franco Poletti, rispettivamente presidente e vicepresidente di Confartigianato Bassa Romagna; per il Comune di Lugo l’assessora ai Lavori pubblici Veronica Valmori e Lucia Luminasi del Servizio Infrastrutture; Luca Chersoni, direttore tecnico per Cti.

Per i presidenti di Confartigianato e Cna Bassa Romagna “si tratta di un intervento necessario che le nostre associazioni hanno richiesto da molti anni”.

“Siamo felici che l’Amministrazione lughese abbia mantenuto gli impegni sia per via Gessi, sia per il finanziamento completo della rotonda su via De’ Brozzi – sottolineano daConfartigianato e Cna -. Monitoreremo queste attività e ci auguriamo che possa avviarsi velocemente anche la discussione sul masterplan delle aree industriali, per il quale siamo a disposizione per un confronto costruttivo”.