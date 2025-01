Nel pomeriggio di oggi due operai trentenni sono caduti dall’altezza di 3 metri, mentre erano al lavoro in un capannone di un’azienda in via Lato di Mezzo. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, il personale della Medicina del Lavoro ed gli operatori del 118 con ambulanza ed elimedica. I due dopo la caduta sono rimasti coscienti e trasportati con codice rosso al Bufalini di Cesena ma comunque non in pericolo di vita.



Le circostanze dell’infortunio non sono state ancora chiarite i due operai erano su una scala.