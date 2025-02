Si intitola «La tecnologia in mano ai bambini e agli adolescenti. Si, no, perché?» l’incontro pubblico in programma giovedì 6 febbraio dalle 17.30 alle 19.30 all’auditorium dell’istituto Sacro Cuore, in via Emaldi 78 a Lugo.

Il tema è di stringente attualità, dato l’incremento dell’utilizzo delle nuove tecnologie nella vita quotidiana di tutte, comprese le fasce d’età più sensibili, ed i pericoli ad esse connessi. Ad organizzare l’evento pubblico, rivolto principalmente ai genitori di bambini e adolescenti ma aperto a tutta la cittadinanza, sono le stesse scuole Sacro Cuore di Lugo in collaborazione con l’associazione Genitori scuole cattoliche (AgeSC). Relatori dell’incontro saranno la dott.ssa pedagogista Tamara Pecchioli e l’avvocato Andrea Zaccaria, pronti a rispondere alle domande del pubblico.