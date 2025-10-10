Giovedì 9 ottobre la sindaca di Lugo Elena Zannoni e l’assessora alle Politiche giovanili Federica Lolli hanno ricevuto in Rocca, insieme agli altri membri della Giunta, i ragazzi del liceo di Lugo che hanno partecipato alla finalissima del Timeless School Contest, il concorso musicale promosso da Fondazione Conad in collaborazione con Cia-Conad.

Il concorso ha coinvolto 15 scuole superiori di Forlì, Cesena, Imola, Riccione, Rimini, Lugo e Faenza: una settantina i cantanti, musicisti, band, DJ e producer che nel corso degli ultimi mesi si sono sfidati per conquistare un posto in finale.

Alla finalissima, che si è svolta il 5 settembre all’auditorium di palazzo Sidera a Forlì, hanno partecipato anche la band The Wimb e la solista Milly, studenti del liceo di Lugo e residenti in diversi comuni della Bassa Romagna e a Cervia, che si sono ben qualificati nelle sezioni «band» e «cantanti». I giovani artisti hanno avuto così accesso a un percorso di academy online su promozione e distribuzione discografica, sessioni di formazione dedicate a organizzazione eventi, digital marketing e comunicazione, oltre ad aver ottenuto nuove opportunità di esibirsi dal vivo, anche fuori dal contesto scolastico.

Tutti i finalisti hanno avuto, inoltre, la possibilità di incidere professionalmente un loro singolo. In particolare, Milly ha registrato la canzone Semplice, dedicata alla sua migliore amica e al supporto da lei fornitole per intraprendere questo percorso artistico, che il 7 novembre sarà pubblicata sulle pruincipali piattaforme di streaming musicale. Milly è attiva su diversi social network come milly.binelli e la canzone è stata scritta e composta da lei.

Esattamente come I need another friend, brano che i The Wimb registreranno nelle prossime settimane e poi pubblicheranno sulle piattaforme sempre come premio per avere raggiunto la finale del Timeless School Contest. La band è presente su Instagram come The_Wimb_ e il nome del gruppo è l’acronimo di Where is my mind che fa il verso a una celebre canzone dei Pixies.

«Ci fa molto piacere che alcuni studenti del nostro liceo si siano messi in gioco in questo concorso, che è una vera e propria palestra per crescere culturalmente, ma anche un’opportunità di scambio e incontro per allargare i propri orizzonti – sottolinea l’assessora Federica Lolli -. Arrivare in finale è già un ottimo risultato, così come è molto concreta la possibilità che hanno avuto di incidere e divulgare un brano inedito singolo in modo professionale. Sono stimoli importanti per continuare a coltivare le proprie passioni».