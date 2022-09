È stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti sportivi per un investimento di 130 mila euro. Il via libera è arrivato nell’ultima riunione di giunta e la delibera riguarda lo stadio Muccinelli, il palazzetto dello Sport di via Sabin e l’impianto sportivo di San Bernardino. Gli impianti sportivi necessitano di manutenzione straordinaria per consentire ai giovani di praticare sport nelle migliori condizioni possibili, sia come confort indoor che outdoor, in centro e nelle frazioni.

Al Muccinelli gli investimenti riguarderanno l’atletica leggera che coinvolge annualmente centinaia di giovani a Lugo. Si prevede di realizzare una seconda nuova pedana del salto in lungo per l’allenamento dei giovanissimi che permetterà di non avere più sovraffollamento di atleti durante l’allenamento e l’abbattimento dei tempi di attesa prima del salto. Si procederà anche alla sostituzione di alcune attrezzature non più funzionali come zona di caduta salto in alto, i blocchi di partenza, la tavola di battuta per il salto in lungo e triplo. Con questo investimento si può quindi dire completata la sostituzione/integrazione delle attrezzature che era iniziata per lotti già da alcuni anni con i nuovi ostacoli, la nuova gabbia del lancio del martello e le nuove siepi.

Nel palazzetto dello sport di via Sabin (realizzato nel 2006) è necessaria una revisione completa della copertura per evitare le infiltrazioni che rischiano di danneggiare il parquet, verrà anche parzialmente sostituita una grondaia (nei lati verso via Piratello e viale Europa). Assume una particolare importanza, vista la situazione del caro energia, la scelta di eseguire interventi finalizzati al risparmio energetico. Con questo intervento si inizia la sostituzione progressiva dei corpi illuminanti con elementi a LED partendo dalle lampade presenti nei locali servizi : spogliatoi, corridoi, magazzini e bagni. Con ulteriori interventi in corso di valutazioni tecniche, non facenti parte del progetto approvato ma oggetto di successivi stralci da programmarsi, si procederà alla sostituzione delle lampade del campo principale e del parcheggio.

Per quanto riguarda invece il riscaldamento saranno sostituiti i componenti della centrale termica e migliorata la termoregolazione. Ricordiamo che nel 2015 sono stati installati pannelli fotovoltaici sulla parte bassa della struttura a servizio della sala polivalente.

Per il campo sportivo di San Bernardino, uno dei tre presenti sul territorio a disporre di una tribuna (oltre al Muccinelli ed al campo sportivo di Voltana), si provvederà a rimuovere la copertura (non a norma) della tribuna e a realizzare un nuovo parapetto oltre che sistemare la parte retrostante la gradinata.