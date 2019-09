Oggi il sindaco di Lugo Davide Ranalli ha incontrato in Rocca il nuovo questore di Ravenna Loretta Bignardi.

“Do il benvenuto a nome dell’Amministrazione comunale al nuovo questore, certo di una proficua collaborazione per il bene di tutto il territorio della Bassa Romagna – ha dichiarato Davide Ranalli -. L’attenzione per la sicurezza dei nostri cittadini rimane massima e solo con uno sforzo comune possiamo mettere in campo progetti e soluzioni per il bene della nostra comunità”.

“Sono contenta di essere qui e dal primo momento ho trovato un ambiente estremamente collaborativo – ha aggiunto Loretta Bignardi -. Ho percepito una grande disponibilità da parte di tutti gli amministratori, elemento indispensabile per rendere sempre più sicuri i territori”.

All’incontro di questa mattina erano presenti anche il nuovo dirigente del commissariato Antonio Demurtas e la comandante della Polizia locale della Bassa Romagna Paola Neri. Loretta Bignardi negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di questore a Forlì-Cesena e sostituisce a Ravenna Rosario Eugenio Russo.