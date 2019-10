Ieri il sindaco di Lugo Davide Ranalli ha visitato la Loris Dolciumi, accompagnato dai titolari che hanno illustrato la storia e le attività dell’azienda lughese. All’incontro erano presenti anche il presidente di Cna Lugo Nicola D’Ettorre e il responsabile di Cna Bassa Romagna Roberto Massari.

L’azienda lughese di prodotti dolciari è stata fondata da Loris Franzoni. Nel 1988, spinti dal progressivo aumento del volume di affari, il figlio Roberto con la moglie Monica trasferiscono l’attività in un capannone di mille metri quadri nell’attuale sede dell’impresa, in via Francesco Bonsi. A Roberto e Monica si sono poi aggiunte le figlie Veronica e Benedetta.

Diversi i progetti messi in campo da Loris Dolciumi per il territorio. Recentemente è stato ad esempio presentato il progetto Mosaic, un vero e proprio mosaico di cioccolato dedicato alla città di Ravenna. L’incontro odierno è stato anche l’occasione per parlare di prossimi progetti legati alla storia di Lugo.