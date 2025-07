Dopo la partenza nella serata del 9 luglio scorso, proseguono i Mercoledì sotto le stelle a Lugo con il secondo appuntamento all’insegna dello shopping all’aperto, dello spettacolo, dell’animazione e dell’associazionismo in programma mercoledì 16 luglio.

Sotto il monumento a Francesco Baracca, alle 21 partirà lo spettacolo di punta della serata con l’esibizione di Anna Sole, giovanissima vincitrice del 67° edizione Zecchino d’Oro in arrivo da Voltana. Dopo di lei si esibiranno le allieve del corso di musical del Centro Studi Danza e la serata si concluderà con lo show del mago Christian, presentatore dell’intera serata.

In piazza Baracca, nel Palazzo Cassa di Risparmio della Fondazione del Monte ci sarà un’apertura serale straordinaria della collettiva di artisti locali «Costellazioni» dalle 20 alle 22.30. Negli stessi orari, alle Pescherie della Rocca, sarà visitabile per l’ultima volta in serale la suggestiva mostra «Carte Ferite, Carte Medicate», parte del programma di Lugocontemporanea.

In piazza dei Martiri ci saranno i gonfiabili per tutti i bambini, oltre alla «Rolly Farm» del Sogno del bambino, pista a tema «fattoria», dove i più piccoli potranno cimentarsi come in un vero ranch in percorsi con ruspe e trattori, a poca distanza dalla mostra di Lattuga Auto (che ha sostenuto con un contributo l’intera iniziativa).

All’interno del Pavaglione ogni spazio avrà una diversa declinazione. Nelle logge gestite dalla biblioteca Trisi si svolgerà la «Game Night» in collaborazione con l’associazione bolognese Games on board. Dalle 20 prenderà il via una delle più importanti novità di questa edizione dei Mercoledì sotto le stelle, ossia le le «Logge del Benessere e dei Nuovi sapori», con degustazioni e vendita di prodotti locali a cura di Romagnamore ed Erboristeria Clorofilla, oltre a un salottino dedicato al nutrizionismo, agli operatori olistici e alle piante curative. Nel palco centrale del Pavaglione suonerà la cover band Rotattada, per la rassegna dedicata ai gruppi emergenti.

Attorno al Pavaglione, nell’area di largo della Repubblica troveranno spazio gli stand delle associazioni di volontariato, diversi food truck e il punto ludico di Ludobus, nonché l’angolo fotografico «Sotto le stelle» dell’Officina Fotografica, mentre in piazza Trisi e piazza Cavour ci saranno i punti informativi e le esibizioni delle numerose società sportive di Lugo e dintorni, con un punto food&drink a cura di «A me mi».

I mercatini dei bambini e degli hobbisti faranno bella mostra di sé anzitutto in via Baracca, dalle 20, con punto beverage del Chicco D’Oro, lo street food & dj set del Gingerino e Dal Rione Cento in mostra. Il museo Baracca sarà aperto dalle 20.30 a ingresso gratuito con un set musicale di Cortesi Dj.

I mercatini degli hobbisti proseguiranno in via Codazzi e corso Garibaldi, tra antiquariato, modernariato e vintage, il punto ristoro di «Mani in pasta» e alle 21 lo show comico di Lorenzo Nanouk Testardi «Virgola il Giullare».

Piazza Savonarola sarà la«Piazza dell’ascolto», dedicata ai più piccoli, con la serata «Leggere che strazio!», alle 21, a cura Matteo Razzini e della biblioteca Trisi.

La viabilità del centro subirà modifiche a partire dalle 18 e fino alle 2. In particolare sarà imposto il divieto di circolazione in tutte le strade coinvolte dagli eventi e ci saranno numerose variazioni, come sensi vietati e obblighi di svolta, opportunamente segnalate.