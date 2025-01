Il museo Baracca di Lugo è stato selezionato, attraverso un bando regionale, per l’attivazione e la sperimentazione del servizio «Egida Psem», un progetto pilota per la gestione digitale delle informazioni su sicurezza ed emergenza, realizzato con il supporto di DM Cultura s.r.l., che seguirà le fasi di formazione, implementazione e gestione del servizio.

Il museo lughese è fra le undici istituzioni culturali della regione che parteciperanno al progetto per un periodo di 9 mesi, nel corso dei quali verrà attivata la piattaforma per la gestione digitale delle emergenze e saranno effettuate sessioni formative per i dipendenti, oltre ad un servizio di assistenza e un approfondimento a fine lavori.

«Egida Psem» è una soluzione innovativa pensata per la protezione, la messa in sicurezza e la gestione delle emergenze dei luoghi della cultura, con particolare attenzione alla salvaguardia di persone, ambienti e beni conservati. La concretizzazione del progetto prevede l’attivazione della piattaforma software Egida, la «schedatura» delle informazioni delle istituzioni museali, sessioni formative per i dipendenti, sopralluoghi per individuare le peculiarità del museo, la definizioni di tavoli operativi e di lavoro, il caricamento in piattaforma di ogni documento utile alla gestione di rischi ed emergenze, e una valutazione a «fine lavori» degli esiti delle attività.