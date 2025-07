Nel pomeriggio di giovedì 17 luglio il dottor Giannetto Martoni è stato ricevuto in rocca a Lugo, dove la sindaca Elena Zannoni e la Giunta della città l’hanno voluto incontrare per ringraziarlo e riconoscere, a nome di tutti i cittadini, il suo impegno di lungo corso per la comunità lughese, dopo 35 anni di servizio al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I. All’incontro era presente anche la dottoressa Elena Vetri, neo-direttrice facente funzione dell’ospedale.

La sindaca Zannoni e gli amministratori hanno sottolineato la dedizione e la passione che hanno contraddistinto l’operato di Martoni nel corso della sua lunga carriera, rendendolo un vero punto di riferimento per l’ospedale, i pazienti e anche i colleghi del reparto, i primi ad esprimere gratitudine nei confronti di Martoni.

Narto ad Alfonsine 68 anni fa e andato in pensione qualche settimana fa, Giannetto Martoni si è laureato in Medicina e chirurgia a Bologna nel 1984, specializzandosi successivamente in Reumatologia all’Università degli Studi di Ferrara. Nel 1985 è entrato in Ausl e nei primi anni ha avuto incarichi in medicina, geriatria e pneumologia all’ospedale di Conselice. Poi, dal 1991 fino al marzo del 2025 ha presto servizio all’ospedale Umberto I di Lugo, al Pronto soccorso, nel reparto di Medicina d’Urgenza e con il 118. Per circa trent’anni, è stato anche medico volontario della Croce rossa italiana e per oltre vent’anni Sottotenente medico nei ruoli ufficiali della Cri.

«Questo riconoscimento pubblico e l’incontro con la Giunta di Lugo è per me una gratificazione importante e inattesa – ha commentato il dottor Martoni -. Ho sempre cercato di fare il possibile per aiutare gli altri e l’attività di Pronto soccorso mi ha permesso di farlo concretamente. È un lavoro complesso ma di fondamentale importanza. Anche per questo desidero condividere questo riconoscimento con i miei colleghi che portano avanti quest’attività».