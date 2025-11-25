Arriva anche in due scuole primarie di Lugo il «Diario della gentilezza», uno strumento pratico che fa parte di un progetto educativo della Croce Rossa Italiana, che propone ai bambini una serie di attività, da svolgere durante l’anno, per scoprire la bellezza dei piccoli gesti e delle parole gentili.

È proprio quello di «costruire comunità gentili aiutandosi tra grandi e piccoli» l’obiettivo del progetto nazionale che la Croce Rossa Italiana Comitato Bassa Romagna ha portato sul nostro territorio e in particolare nelle classi 4°B della scuola primaria «Codazzi-Gardenghi» e nella 5°C della scuola «Garibaldi». Ai ragazzi verranno proposte attività ludico-educative volte a promuovere l’importanza dell’educazione civica e la diffusione di comportamenti corretti verso gli altri, orientati alla gentilezza. Angela Tabanelli, delegata per l’inclusione sociale della Cri Bassa Romagna, spiega che «In Italia sono oltre 4.000 gli studenti tra i 6 e i 10 anni coinvolti nel progetto del “Diario della Gentilezza”, uno strumento che accompagna gli studenti in un percorso di crescita personale volto a favorire empatia, cura verso il prossimo, creatività, attenzione per l’ambiente e solidarietà. I nostri volontari, in accordo con i docenti, si recheranno periodicamente nelle classi per promuovere attività laboratoriali nelle classi».

Grazie al contributo del Lions Club di Lugo, presieduto quest’anno dalla professoressa Laura Baldinini Senni, è stato possibile acquistare un Diario della gentilezza da distribuire a ciascun alunno, in modo da seguire un percorso strutturato, che prevede un incontro al mese per verificare il lavoro svolto; i primi incontri si sono tenuti lunedì 17 novembre alla Codazzi-Gardenghi e lunedì 24 alla Garibaldi.

«È un progetto meritorio – commenta l’assessora all’Istruzione del Comune di Lugo Daniela Geminiani, presente agli incontri insieme ai rappresentanti della Cri e dei Lions -, perché dà un contributo importante alla crescita emotiva e all’educazione relazionale dei ragazzi, e nasce da una bella sinergia tra due importanti realtà associative del nostro territorio, che hanno dimostrato ancora una volta grande sensibilità nei confronti del mondo della scuola».