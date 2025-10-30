L’Amministrazione comunale di Lugo esprime cordoglio per la scomparsa del concittadino Giancarlo Rustichelli, venuto a mancare nella giornata di giovedì 30 ottobre.

Giancarlo Rustichelli era nato a Lugo di Romagna nel 1948. Dopo una intensa vita professionale vissuta in diverse parti del mondo, rientrò a Lugo nel 2009 per dedicarsi al volontariato culturale orientato alla ricerca di aspetti di storia della città e dei suoi abitanti, in particolare esaminando percorsi genealogici e affinità antroponimiche dei locali cognomi.

Aveva curato una trilogia di ricerche legate alla storia della città e ai suoi abitanti: nel 2019 aveva pubblicato un volume dal titolo La città di Lugo di Romagna nell’800 e nel 2023 Le famiglie di Lugo di Romagna, uno studio durato dieci anni dove vengono riportate oltre 100mila occorrenze di nascite battezzate di Lugo città, importante supporto che ha permesso di uniformare i numerosi cognomi, rendendoli riconducibili a un’unica forma di base.

Lo scorso maggio aveva presentato in biblioteca il terzo volume della trilogia, dal titolo Antroponimia lughese, guida ai cognomi nomi soprannomi.

Era al lavoro su un addendum, compendio finale di prossima pubblicazione e vero obiettivo della trilogia, consistente nella rassegna di 245 sinottiche schede relative a «gente lughese». Il progetto avrebbe dovuto essere integrato da una sorta di cronologia dell’intero periodo degli ultimi 400 anni, in cui vengono simultaneamente riportati, per giorno, mese e anno, fatti e avvenimenti del territorio, nazionali e mondiali.

Lascia la moglie Hui Jiang, docente impegnata nel comitato gemellaggi di Lugo e in particolare nei rapporti con la città cinese di Tai’an, e la figlia Malisha.

I funerali si terrano lunedì 3 novembre con partenza alle 10.45 dalla camera mortuaria dell’ospedale di Lugo e cerimonia alla chiesa di San Giacomo in corso Mazzini; in seguito la salma verrà trasportata al cimitero di Lugo.