27Nella serata di venerdì 28 novembre, alle 18 sotto le logge del Pavaglione, il Bio Marchè di Lugo festeggerà con un brindisi i suoi primi 18 anni di permanenza a Lugo. Alla brindisi, con i vini del’azienda biologica Celti Centurioni e con la musica itinerante del duo Gre.Van, parteciperanno anche la sindaca di Lugo Elena Zannoni e l’assessore all’ambiente Fausto Bordini.

Attivo ogni venerdì dalle 17.30, il Bio Marchè di Lugo propone ai cittadini prodotti del territorio di piccole aziende contadine certificate biologiche. Verdura e frutta di stagione, formaggi di capra, pecora e mucca, carni suine, bovine, ovine da allevamenti biologici del nostro appennino, succhi, vini, miele, conserve e marmellate.

«Ho visto nascere il Bio Marchè, 18 anni fa, e sarà un piacere festeggiarne la “maggiore età” – commenta l’assessore all’Ambiente del Comune di Lugo Fausto Bordini -. Il raggiungimento di questo traguardo, che non è affatto scontato, dimostra quanto questo mercato settimanale sia un punto di riferimento per i cittadini attenti all’alimentazione sana e alla cura della terra. La nostra amministrazione sostiene questo mercato a chilometro zero che avvicina le persone a uno stile di vita sano. È bene ricordare che, a loro volta, i cittadini che fanno la spesa al Bio Marchè sostengono direttamente piccola agricoltura contadina biologica».