ICEL S.c.p.A., pioniere italiano nella produzione di cavi elettrici a bassa tensione, annuncia con orgoglio di aver ottenuto la Certificazione della Parità di Genere. Questa certificazione, conformemente alla norma UNI/PDR 125:2022, riflette l’efficacia delle politiche attuate da ICEL per garantire l’equità di genere all’interno dell’organizzazione.

La cooperativa ICEL ha trasformato la sensibilità crescente verso la diversità l’inclusione e la parità di genere in un solido progetto che abbraccia diversi aspetti della vita aziendale, dalla governance ai processi HR, con un forte accento sul work-life balance. Il percorso di certificazione, condotto con l’ente SGS Italia, si inserisce perfettamente all’interno degli obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, contribuendo al miglioramento della coesione sociale e alla crescita economica del Paese.

Andrea Babini, Amministratore Delegato di ICEL S.c.p.A., riflette sull’importanza del riconoscimento: “L’ottenimento della Certificazione della Parità di Genere rappresenta non solo un motivo di grande orgoglio per tutta ICEL, ma si allinea perfettamente con l’essenza stessa della nostra missione: quella di forgiare un ambiente lavorativo che rispetta la diversità sotto ogni aspetto. Questa certificazione non solo conferma il nostro impegno verso un’etica aziendale impeccabile e una responsabilità sociale profonda, ma evidenzia anche il valore dell’equità come catalizzatore fondamentale per l’innovazione e la crescita sostenibile.”

Monica Mancini, responsabile delle Risorse Umane, commenta: “Le pari opportunità in ICEL sono una realtà concreta. Le donne sono presenti in posizioni apicali da molti anni, un risultato che assume ancora più valore considerando che il nostro settore industriale, quello della produzione di cavi elettrici, è storicamente caratterizzato da una scarsa presenza femminile. Questo traguardo testimonia la capacità di ICEL di tradurre impegni e valori in azioni tangibili, promuovendo un ambiente di lavoro inclusivo e meritocratico. Continueremo a lavorare con determinazione per consolidare e ampliare questi risultati, affinché la parità di genere resti un elemento fondamentale della nostra cultura aziendale”.

Le iniziative promosse da ICEL rappresentano un approccio concreto e multidimensionale alla parità di genere, combinando attività di comunicazione, eventi dedicati e progetti mirati alla prevenzione e alla salute femminile. La strategia si traduce in azioni tangibili e culturali che valorizzano la nostra identità aziendale e riaffermano il nostro impegno quotidiano verso un ambiente inclusivo, equo e rispettoso delle diversità.

Attraverso queste azioni concrete e strutturate, ICEL non solo promuove la parità di genere, ma si impegna attivamente per il benessere delle donne e per un futuro più responsabile.