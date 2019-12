Il gruppo di motociclisti “Bikers Fuorilegge” ha colpito ancora. Anche quest’anno i bikers hanno infatti portato avanti nuove iniziative per aiutare chi ha più bisogno. Nei giorni scorsi i motociclisti hanno donato alla parrocchia della Collegiata di Lugo un quantitativo importante di derrate alimentari e prodotti per la casa acquistate dallo stesso gruppo. I prodotti donati saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà economica dell’area lughese.

La consegna è avvenuta domenica 22 dicembre, quando i prodotti sono stati donati ufficialmente al parroco Don Leonardo Poli.

La raccolta è stata arricchita notevolmente dai prodotti forniti gratuitamente o a prezzi di produzione da aziende come la Orva e Natura Nuova di Bagnacavallo, la Madel e il Centro Latte di Lugo che, venute a conoscenza dell’iniziativa, hanno voluto contribuire generosamente.

I “Bikers Fuorilegge” non sono nuovi a queste azioni di altruismo. Lo scorso anno portarono alcuni doni ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. In quell’occasione i bikers, vestiti da Babbi Natale, regalarono al reparto due sofisticate bilance di precisione e portarono in corsia una moto Harley Davidson, che è stata parcheggiata vicino all’albero di Natale per consentire ai bambini di farsi fotografare in sella al mezzo.