Sabato 31 maggio alle 10.30 nella sala Codazzi della biblioteca comunale «Fabrizio Trisi» di Lugo verrà presentato il terzo volume della trilogia Antroponimia lughese, guida ai cognomi nomi soprannomi di Giancarlo Rustichelli.

Dopo i saluti dell’Amministrazione comunale, interverranno Giacomo Casadio, curatore dell’archivio fotografico Paolo Guerra, e Maria Chiara Sbiroli, direttrice della biblioteca Trisi.

Questo volume va a unirsi al primo pubblicato nel 2019 dal titolo La città di Lugo di Romagna nell’800 e a un secondo uscito nel 2023, Le famiglie di Lugo di Romagna, uno studio durato dieci anni dove vengono riportate oltre 100mila occorrenze di nascite battezzate di Lugo città, importante supporto che ha permesso di uniformare i numerosi cognomi, rendendoli riconducibili a un’unica forma di base.

L’autore Giancarlo Rustichelli nasce a Lugo di Romagna nel 1948. Dopo una vita intensa professionale vissuta in diverse parti del mondo, rientra a Lugo nel 2009 e da allora si dedica al volontariato culturale orientato alla ricerca di aspetti di storia della città e dei suoi abitanti, in particolare esaminando percorsi genealogici e affinità antroponimiche dei locali cognomi.

È in corso di elaborazione un addendum – compendio finale di prossima pubblicazione e vero obiettivo della trilogia – consistente nella rassegna di 245 sinottiche schede relative a «gente lughese». Il progetto sarà integrato da una sorta di cronologia dell’intero periodo degli ultimi 400 anni, in cui vengono simultaneamente riportati, per giorno, mese e anno, fatti e avvenimenti del territorio, nazionali e mondiali.