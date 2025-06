Verso le ore 11,55 grave incidente stradale sulla Quarantola all’altezza dell’incrocio di Via Sant Antonio località Bizzuno, tra un auto una Chevrolet ed un scooter T-Max, da una prima ricostruzione lo scooter avrebbe colpito l’auto nel retro, entrambi i veicoli viaggiavano in direzione Fusignano. Nell’urto lo scooter che trasportava anche una donna è volato nel fosso. Immediati i soccorsi del 118 che hanno traportato la donna una 40enne al Bufalini di Cesena per un trauma importante all’arto inferiore con l’elimedica, mentre i conducenti dell’auto e dello scooter sono stati trasportati all’ospedale di Lugo in ambulanza. Sul posto la Polizia Locale della Bassa Romagna per i rilievi e per la gestione del traffico.