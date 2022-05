Sabato 28 maggio alle 10 nella sala Estense della Rocca in piazza dei Martiri si terrà la conferenza “Immaginari alati – Baracca tra miti, eredità e storia” a cura del prof. Guido Mattia Gallerani dell’Università di Bologna. La conferenza si inserisce nella riflessione introdotta dalla mostra “Ex Libris, tra i quaderni e i libri di Francesco Baracca” che è in corso presso il museo Baracca di Lugo e sarà visitabile fino al 31 luglio (tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19). L’esposizione, curata dal conservatore del museo Mauro Antonellini e da Giulia Garuffi del servizio Cultura e Musei del Comune, fornisce a chi la visita una chiave insolita per conoscere il celebre aviatore: quella della sua formazione culturale e umana.