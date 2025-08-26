Reduce da un tour estivo che lo ha impegnato per una ventina di serate in giro per tutta l’Italia – dalla Lombardia al Veneto, dal Friuli all’Umbria, dall’Irpinia alla Basilicata fino al litorale romano – torna davanti al “suo” pubblico il cantautore lughese Michele Fenati: che ormai da anni propone dal vivo uno spettacolo dedicato prevalentemente ai grandi cantautori della canzone italiana (integrando i live act con brani propri, tratti dai numerosi album registrati nell’arco di un trentennio).

Giovedì 28 agosto, lo spettacolo “Lucio” – dedicato ai grandi successi di Lucio Dalla e Lucio Battisti – arriva dunque a Lugo: precisamente al Parco delle Lavandaie di via Don Angelo Ceroni, alle 21, a ingresso libero.

Due ore intense, di grande coinvolgimento musicale, grazie alle doti canore di Fenati e all’affiatamento del quartetto con cui si propone al pubblico: Fenati, che suona la chitarra, sarà infatti accompagnato da un trio acustico composto da Fabrizio Taroni alla chitarra, Nicoletta Bassetti al violino e Gabriele Felici al violoncello.